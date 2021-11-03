Сенатор Майоров объяснил ляп Байдена в Глазго о «горящей тундре» ошибкой спичрайтеров

Москва, 3 ноября. Оговорка президента США Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго о «горящей тундре» России — не что иное, как ошибка спичрайтеров. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Алексей Майоров.

Недобросовестные авторы выступлений и редакторы вручают американскому лидеру плохо написанный и выверенный текст, что и приводит к подобного рода ошибкам, объяснил глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию. Также сенатор призвал отказаться от политики взаимных обвинений и объединить усилия для успешной адаптации человечества к изменению климата.

«Байден просто прочитал подготовленный для него текст, он не первый раз допускает подобные ляпы», — объяснил Майоров.

Президент США уже попадал в неловкую ситуацию на климатическом саммите в Глазго. В первый день мероприятия политик чуть не уснул прямо под камерами журналистов — от конфуза американского лидера спас вовремя подоспевший помощник.