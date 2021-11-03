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Песков подтвердил получение Кремлем обращения «Новой газеты» о «Досье Пандоры»

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:07
Экономика
Песков подтвердил получение Кремлем обращения «Новой газеты» о «Досье Пандоры»
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 3 ноября. Администрация президента России получила и рассматривает обращение «Новой газеты» и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой изучить материалы «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Речь идет о документах, в которых собрана информация о владельцах офшорных компаний со всего мира.

«От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями», — сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Прокуратура Эквадора в октябре начала расследование в отношении президента страны Гильермо Лассо по делу, связанному с публикацией «Досье Пандоры». У ведомства имеется один год для установления факта совершения преступления.

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