Российский блогер Новикова рассказала об истинном отношении американцев к русским

Москва, 3 ноября. Российский блогер Екатерина Новикова, которая путешествует по США, рассказала правду об отношении местных жителей к русским людям.

Девушка побывала в Северной Калифорнии и отметила, что большинство американцев — это дружелюбные и спокойные люди. Они не испытывают никакого негатива по отношению к туристам из России.

«Скорее, наоборот — многие при знакомстве отвечают что-то в стиле «а у меня бабушка (троюродная тетя, жена дяди из Калининграда, Одессы, Санкт-Петербурга)» или просят рассказать, как сейчас обстановка в России», — подчеркнула Новикова в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, американцы не осуждают людей, которые плохо говорят на английском языке, добавила блогер. По ее словам, никто не будет косо смотреть на туриста, путающегося в английских падежах, поскольку многие сами недавно переехали в США.

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Однако у местных жителей весьма необычное отношение к дружбе, и русскому человеку непросто это понять. Собеседница издания подчеркнула, что граждане США не стремятся раскрывать душу, поскольку им проще рассказать о своих мыслях и проблемах психологу, чем поболтать по душам с друзьями.

Американец Джереми ранее признался, что семь лет жизни в России изменили его в лучшую сторону. Он стал более открытым и настоящим, перестал фальшиво улыбаться и задавать бесполезные вопросы.