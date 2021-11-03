Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 13:41
13:40
Политика
Политолог Межевич объяснил позицию главы белорусского Интерпола по Тихановской
13:39
Спорт
Гимнастки Аверины рассказали о приглашении Авербуха в шоу «Ледниковый период»
13:38
Происшествия
МВД сообщило о снижении количества пьяных ДТП в России
13:31
Спорт
Сборная России получила 218 квот на Олимпиаду в Пекине
13:31
Спорт
Министр спорта Матыцин утвердил список из 599 кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине
13:30
Общество
Актеры из Крыма рассказали о совместных съемках со звездой фильма «Брат» Сухоруковым
13:30
Общество
Правительство Челябинской области продлило режим нерабочих дней до 12 ноября
13:22
Армия
Экипажи Су-24 и Су-30СМ отработали ракетные удары по условному противнику в Черном море
13:22
Происшествия
Подростки на угнанной иномарке врезались в жилой дом в Приморье
13:20
Происшествия
СК просит суд арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Все новости

Российский блогер Новикова рассказала об истинном отношении американцев к русским
Общество
Российский блогер Новикова рассказала об истинном отношении американцев к русским
wikipedia.org  /  Rhododendrites / CC BY-SA 4.0

Москва, 3 ноября. Российский блогер Екатерина Новикова, которая путешествует по США, рассказала правду об отношении местных жителей к русским людям.

Девушка побывала в Северной Калифорнии и отметила, что большинство американцев — это дружелюбные и спокойные люди. Они не испытывают никакого негатива по отношению к туристам из России.

«Скорее, наоборот — многие при знакомстве отвечают что-то в стиле «а у меня бабушка (троюродная тетя, жена дяди из Калининграда, Одессы, Санкт-Петербурга)» или просят рассказать, как сейчас обстановка в России», — подчеркнула Новикова в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, американцы не осуждают людей, которые плохо говорят на английском языке, добавила блогер. По ее словам, никто не будет косо смотреть на туриста, путающегося в английских падежах, поскольку многие сами недавно переехали в США.

Российский блогер Новикова рассказала об истинном отношении американцев к русским
pixabay.com /

Однако у местных жителей весьма необычное отношение к дружбе, и русскому человеку непросто это понять. Собеседница издания подчеркнула, что граждане США не стремятся раскрывать душу, поскольку им проще рассказать о своих мыслях и проблемах психологу, чем поболтать по душам с друзьями.

Американец Джереми ранее признался, что семь лет жизни в России изменили его в лучшую сторону. Он стал более открытым и настоящим, перестал фальшиво улыбаться и задавать бесполезные вопросы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российский блогер Новикова рассказала об истинном отношении американцев к русским
россия сша отношение
Комментировать