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Зейн Малик лишился контрактов из-за скандала с насилием над матерью возлюбленной

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:03
Шоу-бизнес
Зейн Малик лишился контрактов из-за скандала с насилием над матерью возлюбленной
Global Look Press  /  MediaPunch/face to face

Вашингтон, 3 ноября. Скандальная история с избиением матери возлюбленной обернулась для музыканта Зейна Малика тяжелым испытанием. У артиста «сгорели» контракты со спонсорами и звукозаписывающей студией.

По словам инсайдеров RTL Boulevard, лейбл прекратил работать с бывшим солистом One Direction еще до конфликта с матерью модели Джиджи Хадид. Дело в том, что Малик стал неуправляем из-за проблем с наркотиками и психических расстройств. В ближайшее время суд должен решить, стоит ли лишать музыканта совместной с Хадид опеки над дочерью.

Мать модели обвинила возлюбленного дочери в домашнем насилии. По ее словам, музыкант избил ее, когда дочь была в отъезде. Сам певец признал вину в преступлениях против матери возлюбленной и самой манекенщицы.

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домашнее насилие хадид малик
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