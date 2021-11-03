Зейн Малик лишился контрактов из-за скандала с насилием над матерью возлюбленной

Вашингтон, 3 ноября. Скандальная история с избиением матери возлюбленной обернулась для музыканта Зейна Малика тяжелым испытанием. У артиста «сгорели» контракты со спонсорами и звукозаписывающей студией.

По словам инсайдеров RTL Boulevard, лейбл прекратил работать с бывшим солистом One Direction еще до конфликта с матерью модели Джиджи Хадид. Дело в том, что Малик стал неуправляем из-за проблем с наркотиками и психических расстройств. В ближайшее время суд должен решить, стоит ли лишать музыканта совместной с Хадид опеки над дочерью.

Мать модели обвинила возлюбленного дочери в домашнем насилии. По ее словам, музыкант избил ее, когда дочь была в отъезде. Сам певец признал вину в преступлениях против матери возлюбленной и самой манекенщицы.