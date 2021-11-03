Песков анонсировал итоговое совещание Путина по вопросам развития ОПК

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин проведет заключительное совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, встреча запланирована на среду. Кроме того, президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Сегодня будет тема, связанная с оснащением наших вооруженных сил новыми передовыми видами вооружений», — уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее в Сочи состоялась встреча главы государства с представителями ОПК и Министерства обороны России. В рамках консультаций Путин указал на попытки иностранных государств сломать стратегический паритет на мировой арене. По его словам, этот факт Москве нельзя игнорировать. В этой связи он призвал соответствующим образом реагировать на происходящее.