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В Кремле рассказали о причинах засекречивания некоторых госзакупок
Экономика
В Кремле рассказали о причинах засекречивания некоторых госзакупок
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 ноября. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал причину засекречивания государственных закупок для ряда ведомств. Об этом пишет ТАСС.

Определенные ведомства и подведомственные структуры имеют дело с государственной тайной, поэтому проведение закупок такими учреждениями засекречивается, отметил в комментарии журналистам официальный представитель Кремля.

«Речь идет о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации», — объяснил законодательные корректировки Дмитрий Песков.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Нововведение вступит в силу в следующем году, оно касается закупок Росгвардии и Федеральной службы охраны.

Известно также, что засекреченными останутся госзакупки Министерства обороны Российской Федерации, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности.

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