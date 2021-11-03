Песков призвал оценивать смертность от COVID-19 в России по данным Росстата и оперштаба

Москва, 3 ноября. Данные Росстата и оперштаба должны выступать в качестве основы при оценке смертности от коронавирусной инфекции в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Опираться на публикации издания Financial Times при этом не следует. Таким образом пресс-секретарь президента Владимира Путина прокомментировал публикацию FT о том, что Россия оказалась на втором месте после США по избыточной смертности от COVID-19.

«Я не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника. Все-таки первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала», — подчеркнул Песков.

Также он сообщил, что новых решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось. Согласно указу Путина, период нерабочих дней продлится до 7 ноября включительно.