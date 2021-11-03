Кремль: Путину доложили об итогах встречи Патрушева и Бернса

Москва, 3 ноября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об итогах встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент получает информацию и доклады обо всех важных контактах руководителей спецслужб. Он добавил, что приезд Бернса в Россию является движением в сторону развития контактов между Россией и США.

«Диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть», — пояснил Песков журналистам.

Ранее Патрушев обсудил с главой ЦРУ двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Кроме того, с Бернсом встретился глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.