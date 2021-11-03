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Дмитрий Песков отметил последовательность климатической политики России
Экономика
Дмитрий Песков отметил последовательность климатической политики России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 ноября. Климатическая политика Российской Федерации носит последовательный и очень серьезный характер. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что действия государства в этом направлении не приурочены к каким-либо конкретным мероприятиям.

«Это и меры, которые мы принимаем в плане борьбы с лесными пожарами. Учитывая нашу обширную географию, это очень сложная задача. [Это и] меры по диверсификации нашего энергобаланса, которые уже дали свои результаты, потому что наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран», — подчеркнул представитель Кремля.

Глобальная востребованность традиционных источников энергии к 2050 году может измениться совсем немного, либо сократиться в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института развития технологий ТЭК.

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