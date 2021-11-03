Иран обвинил США в пиратской атаке на нефтяной танкер в Оманском заливе

Тегеран, 3 ноября. Иран обвинил США в попытке хищения нефти из танкера в Оманском заливе. Согласно сообщению Государственного телевидения Ирана, несколько американских военных кораблей и вертолетов попытались захватить иранское грузовое судно.

Сообщается, что 3 ноября боевой корабль ВМС Соединенных Штатов задержал танкер в Оманском заливе и начал перекачку нефти на другое судно. В район были направлены силы спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые высадились с вертолета на его палубу и прервали процесс перекачки углеводородов.

According to the report by #Iran State TV, several US warships & helicopters attempted to seize and #Iranian oil tanker in the Oman Sea. #IRGC naval forces foiled the attempted “oil piracy”, says the report. pic.twitter.com/TkvlLk2oWg — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) November 3, 2021

Иранское судно направилось в территориальные воды Исламской республики, в то время как силы КСИР вступили в погоню за американским эсминцем, но не смогли его догнать.

1 ноября ВМС Ирана отразили пиратскую атаку на танкер «Бамбад» в Аденском заливе. Сомалийские пираты на четырех лодках попытались взять корабль на абордаж, однако были разогнаны предупредительным огнем сопровождающего конвоя. Подобный инцидент в этой же акватории произошел в середине октября, когда фрегат «Альборз» ВМС Армии Ирана отразил нападение пяти быстроходных лодок на два торговых корабля.

Оманский и Аденский заливы входят в зону пиратской угрозы ввиду большого товаропотока и близости неблагополучных районов Африки. Поэтому суда нередко сопровождаются вооруженными конвоями, пресекающими пиратские налеты. Огонь на поражение и задержание преступников как правило не применяются, так как в международном законодательстве не представлены наказания за пиратство, однако ответственность за убийство налетчиков может быть возложена на вооруженные экипажи.