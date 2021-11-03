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Иран обвинил США в пиратской атаке на нефтяной танкер в Оманском заливе

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:36
Весь мир
Иран обвинил США в пиратской атаке на нефтяной танкер в Оманском заливе
wikipedia.org  /  Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 3 ноября. Иран обвинил США в попытке хищения нефти из танкера в Оманском заливе. Согласно сообщению Государственного телевидения Ирана, несколько американских военных кораблей и вертолетов попытались захватить иранское грузовое судно.

Сообщается, что 3 ноября боевой корабль ВМС Соединенных Штатов задержал танкер в Оманском заливе и начал перекачку нефти на другое судно. В район были направлены силы спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые высадились с вертолета на его палубу и прервали процесс перекачки углеводородов.

Иранское судно направилось в территориальные воды Исламской республики, в то время как силы КСИР вступили в погоню за американским эсминцем, но не смогли его догнать.

1 ноября ВМС Ирана отразили пиратскую атаку на танкер «Бамбад» в Аденском заливе. Сомалийские пираты на четырех лодках попытались взять корабль на абордаж, однако были разогнаны предупредительным огнем сопровождающего конвоя. Подобный инцидент в этой же акватории произошел в середине октября, когда фрегат «Альборз» ВМС Армии Ирана отразил нападение пяти быстроходных лодок на два торговых корабля. 

Оманский и Аденский заливы входят в зону пиратской угрозы ввиду большого товаропотока и близости неблагополучных районов Африки. Поэтому суда нередко сопровождаются вооруженными конвоями, пресекающими пиратские налеты. Огонь на поражение и задержание преступников как правило не применяются, так как в международном законодательстве не представлены наказания за пиратство, однако ответственность за убийство налетчиков может быть возложена на вооруженные экипажи.  

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нефть иран оманский залив
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