Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 13:40
13:39
Спорт
Гимнастки Аверины рассказали о приглашении Авербуха в шоу «Ледниковый период»
13:38
Происшествия
МВД сообщило о снижении количества пьяных ДТП в России
13:31
Спорт
Сборная России получила 218 квот на Олимпиаду в Пекине
13:31
Спорт
Министр спорта Матыцин утвердил список из 599 кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине
13:30
Общество
Актеры из Крыма рассказали о совместных съемках со звездой фильма «Брат» Сухоруковым
13:30
Общество
Правительство Челябинской области продлило режим нерабочих дней до 12 ноября
13:22
Армия
Экипажи Су-24 и Су-30СМ отработали ракетные удары по условному противнику в Черном море
13:22
Происшествия
Подростки на угнанной иномарке врезались в жилой дом в Приморье
13:20
Происшествия
СК просит суд арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД Новосельцева
13:19
Общество
В Сочи прохожие спасли висевшую на бельевой веревке кошку
Все новости

Песков: Минобороны направило военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 12:45
Армия
Песков: Минобороны направило военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 ноября. Министерство обороны РФ направило в регионы военных медиков для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, специалисты направлялись в те субъекты РФ, где эпидемиологическая обстановка наиболее острая.

«В ряд регионов военные медики уже выдвинулись», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу. В частности, поднимался вопрос отправки военных медиков на помощь врачам в регионы страны.

Ранее в Хакасию для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 были отправлены бригады военных медиков Центрального военного округа. Специалисты отслеживают ход терапии, прогнозируют развитие заболевания и добиваются предотвращения осложнений. Также, по данным телеканала «360», военных врачей перебросят в Подмосковье.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков: Минобороны направило военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19
путин песков минобороны рф шойгу COVID-19
Комментировать