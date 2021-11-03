Песков: Минобороны направило военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19

Москва, 3 ноября. Министерство обороны РФ направило в регионы военных медиков для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, специалисты направлялись в те субъекты РФ, где эпидемиологическая обстановка наиболее острая.

«В ряд регионов военные медики уже выдвинулись», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу. В частности, поднимался вопрос отправки военных медиков на помощь врачам в регионы страны.

Ранее в Хакасию для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 были отправлены бригады военных медиков Центрального военного округа. Специалисты отслеживают ход терапии, прогнозируют развитие заболевания и добиваются предотвращения осложнений. Также, по данным телеканала «360», военных врачей перебросят в Подмосковье.