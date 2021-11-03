Песков ответил на слова Байдена о горящей тундре в России

Москва, 3 ноября. Кремль не согласен с заявлением президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что лидер России Владимир Путин ничего не делает по климату, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, при встрече с американским коллегой у российского президента будет возможность рассказать, что Москва делает по вопросу климата. В ответ на слова Байдена о деятельности Москвы по климату, Песков отметил, что действия государства являются последовательными.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз, в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул Песков.

Ранее глава США рассказал, что отказ России и Китая от очного присутствия на саммите G20 привел к потере способности влиять на людей во всем мире и на всех людей на COP26. По его словам, Пекин пытается отстаивать роль мирового лидера, не появляясь на саммите, посвященном экологическим трудностям. Байден заявил, что действия стран являются проблемой.