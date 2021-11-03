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Песков: Путин пока не планирует контакты по теме ОПЕК+
Экономика
Песков: Путин пока не планирует контакты по теме ОПЕК+
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин в настоящий момент не планирует внутренние и зарубежные контакты по теме ОПЕК+. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли у российского лидера планы по телефонным переговорам с коллегами по ОПЕК+ или внутрироссийским встречам по этой тематике на фоне происходящего на энергетических рынках. Этими вопросами постоянно занимается профильный вице-премьер Александр Новак, подчеркнул представитель Кремля.

«Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы», — указал Песков.

Страны ОПЕК не станут увеличивать добычу нефти грядущей зимой. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

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