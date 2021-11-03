Экс-солистка Artik и Asti Анна Дзюба откровенно рассказала о своих пластических операциях

Москва, 3 ноября. Популярная исполнительница Анна Дзюба в отличие от своих звездных коллег не скрывает, что обращается за помощью к пластическим хирургам, если хочет что-то в себе изменить.

Впервые на операционный стол экс-солистка Artik и Asti легла в 2018 году. Она решилась на подтяжку фигуры, в результате которой ее формы стали меньше, а ягодицы приобрели в объеме. Она отметила, что к такой же операции прибегала и американская светская львица Ким Кардашьян.

«Для операции я поправилась на шесть кило, но это было несложно: я поесть люблю. У тебя собирают жир почти со всего тела и потом ставят под ягодичную мышцу. У меня нет имплантов», — честно призналась Дзюба.

Вторая операция, на которую решилась исполнительница, стало увеличение груди. С 16 лет она чувствовала себя неполноценной из-за своей «плоскости». В юные годы певица засовывала в лифчик различные подкладки, чтобы грудь казалась эффектнее.

«Тогда я захотела сделать грудь. Если тебе это облегчит жизнь, почему бы и нет. Сейчас все, кто за натуральные формы, меня осудят, но я считаю, что если тебе что-то не нравится, нужно это менять, но адекватно», — откровенно рассказала звезда в интервью ведущей Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно: Собчак».

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Кроме того, певица решилась на изменение формы носа по технике «ниточка». Она не ложилась на стол к хирургу, а с помощью косметологической процедуры «подтянула» кончик. Дзюба призналась, что все операции переносила легко и быстро восстанавливалась, сообщает «Вечерняя Москва».

В ближайшее время певица может заняться сольной карьерой. Ее коллега по группе Artik и Asti Артем Умрихин заявил о распаде коллектива после десяти лет совместной работы.