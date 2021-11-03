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Песков рассказал о планах Путина на День народного единства
Политика
Песков рассказал о планах Путина на День народного единства
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин посетит Севастополь в День народного единства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля дал комментарий журналистам в преддверии Дня народного единства. По словам Пескова, 4 ноября в Севастополе состоятся праздничные мероприятия.

Владимир Путин примет в них участие, констатировал пресс-секретарь президента. Сейчас лидер находится в Сочи, где проводит совещания по обороне.

Дмитрий Песков ранее обещал своевременно сообщить о планах главы государства на День народного единства. Пресс-секретарь лидера 27 октября не дал точного ответа насчет визита президента в Севастополь.

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