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Песков заявил, что решение о продлении нерабочих дней в России пока не принималось
Общество
Песков заявил, что решение о продлении нерабочих дней в России пока не принималось
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 3 ноября. Никаких новых решений по возможному продлению режима нерабочих дней в России на федеральном уровне пока не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно указу президента России Владимира Путина, период нерабочих дней длится до 7 ноября включительно. Об этом Песков сообщил в беседе с журналистами.

«Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать. На сегодня каких-то других решений не было», — заверил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ранее оценила эффективность введенных в стране нерабочих дней. По ее словам, эффективность будет зависеть от выполнения всех мер по борьбе с COVID-19.

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