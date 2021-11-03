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Актер Безруков показал, как его дочь слушает дома виниловые пластинки
Шоу-бизнес
Актер Безруков показал, как его дочь слушает дома виниловые пластинки
кадр из фильма «Каникулы строгого режима»  / 

Москва, 3 ноября. Большинству советских детей не забыть теплые уютные вечера за прослушиванием сказок на виниловых пластинках. Самые любимые получалось выучить наизусть, ведь передачу «Спокойной ночи, малыши!» с мультфильмом после показывали только один раз в день, а «В гостях у сказки» — и вовсе раз в неделю. Зато в те забытые времена у детей лучше развивалась фантазия, пишет Teleprogramma.pro.

Заслуженный артист России Сергей Безруков пошел еще дальше. Он сохранил пластинки из детства и до сих пор дает слушать их своим детям.

На своей странице в Instagram он продемонстрировал, как его дочь Маша проводит досуг дома — сидя на диване с любимой игрушкой и слушая сказку на виниле. Стоит отметить, что задумчивый вид ребенка показывает, что ей явно нравится данное занятие.

«Очень любил слушать в детстве пластинки. Теперь вот Маша слушает. Это наши с женой Аней старые пластинки», — написал в Instagram Сергей Безруков.

Детей, к слову, у артиста пятеро. В июле этого года 47-летний Безруков снова стал отцом. Его 37-летняя супруга Анна Матисон родила ему сына Василия. В их семье это третий ребенок.

О приятном событии Безруков сообщил на своей странице в Instagram. Он разместил фотографию из больничной палаты, пояснив под публикацией, что теперь их семья стала больше.

«Анечка родила мне сына ВАСИЛИЯ! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом», — подписал публикацию артист.

Ранее ФАН собрал список из пяти неочевидных ролей Сергея Безрукова в кино. В него вошли такие персонажи, как Иешуа Га-Ноцри из «Мастера и Маргариты» и рецидивист Сумрак из «Каникул строгого режима».

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