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Читатели Daily Mail указали на «вонючий» подтекст встречи Байдена с Зеленским в Глазго

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 12:37
Политика
Читатели Daily Mail указали на «вонючий» подтекст встречи Байдена с Зеленским в Глазго
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 3 ноября. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго скрывает «вонючий» подтекст. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail.

Короткая беседа Байдена и Зеленского заставила британских пользователей глобальной Сети теряться в догадках: чего добивался бывший комедиант и понимал ли вообще 46-й глава Соединенных Штатов, с кем разговаривает. В интернет-дискуссии разбиралась «ПолитРоссия».

По мнению некоторых из читателей, Зеленский попытался осудить Байдена за недостаточную помощь Киеву, ведь после прихода к власти бывшего артиста «Квартала-95» дело компании Burisma и сына американского политика Хантера Байдена фактически было закрыто. Возможно, американский лидер угрожал украинскому коллеге, полагают британцы.

«Может, он угрожал Зеленского, чтобы тот не посмел даже пискнуть о Хантере и Burisma?» — обратил внимание пользователь под ником not a white liberal.

«А что случилось с криминальным расследованием против Джо Байдена, связанным с его вмешательством в систему правосудия Украины в феврале 2020 года по делу Burisma? Все спустили на тормозах, даже BBC, которая активно следила за ситуацией, помалкивает», — недоумевает Tillyimp.

Читатели Daily Mail указали на «вонючий» подтекст встречи Байдена с Зеленским в Глазго
president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Подтекст встречи двух политиков может быть откровенно «вонючим», шутят пользователи Сети. Зеленский мог подкараулить Байдена и прервать его ежедневную смену подгузников, насмехаются читатели Daily Mail. Зато у украинца есть безотказный способ завоевать расположение президента-демократа, сделав подарок для «большого мальчика».

«Для того, чтобы привлечь внимание "большого мальчика", ему (Зеленскому. — Прим. ФАН) может понадобиться больше, чем зарплата в 85 тысяч долларов для сыночка, который на работу никогда даже не являлся. Путь попробует пожизненный запас подгузников для взрослых», — дал хитрую подсказку MmmmmTapioca.

В любом случае встреча президентов США и Украины не возымеет никаких последствий, уверены читатели Daily Mail. Киеву пора завязывать с мечтами о помощи из заграницы, а Зеленскому перестать пытаться добиться чего-либо от политика, который ни на что не влияет.

«Зеленскому нужно найти кукловода и поговорить напрямую с ним. Джо уже не понимает, кто он и что он говорит», — заключили читатели Daily Mail.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Глазго спровоцировало скандал. Политик не явился на собственное выступление и поставил в неловкое положение советника президента США по климату Джона Керри.

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