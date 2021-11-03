Крис Пол обошел Стива Нэша по количеству передач в истории НБА

Финикс, 3 ноября. Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» оформил дабл-дабл (14 очков и 18 передач) и семь раз отличился на подборе. Спортсмен довел суммарное количество передач за карьеру до отметки 10 336.

Как сообщается на сайте НБА, 36-летний разыгрывающий превзошел двукратного MVP (самый ценный игрок), экс-защитника «Финикса» Стива Нэша и поднялся на третью строчку в истории лиги по этому показателю.

Джейсон Кидд с 12 091 передачей занимает второе место в списке лучших ассистентов в истории заокеанской лиги. Джон Стоктон за профессиональную карьеру отдал 15 806 передач и лидирует в рейтинге. Теоретически Пол до конца карьеры может обогнать нынешнего тренера «Даллас Маверикс» Кидда.

Ранее разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что не собирается завершать карьеру в НБА после отстранения от тренировочных процессов и матчей за отказ пройти вакцинацию от COVID-19.