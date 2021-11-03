Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 15:10
15:09
Политика
Замглавы МИД Польши связал атаки ЕС на Варшаву и возвращение в политику экс-премьера Туска
15:09
Общество
Медик Яковлев высказался о возможном продлении локдауна в Санкт-Петербурге
15:07
Происшествия
Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
15:07
Общество
Власти Хабаровского края ограничили работу алкомаркетов до 7 ноября
15:07
Происшествия
Посольство Кыргызстана направило в МИД РФ ноту протеста из-за задержания соотечественника
15:01
Общество
«Из мухи раздули слона»: мать попавшей в приют из-за селфи девочки прокомментировала произошедшее
15:01
Общество
Пульмонолог Карабиненко назвал симптомы COVID-19, при которых следует обратиться к врачу
15:00
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
15:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
14:56
Наука
Паразит Toxoplasma gondii оказался полезен в борьбе с раковыми опухолями
Все новости

Уголовное дело после смерти постояльцев в доме престарелых завели в Кузбассе
Происшествия
Уголовное дело после смерти постояльцев в доме престарелых завели в Кузбассе
freepik.com  /  Designed by Freepik

Новокузнецк, 3 ноября. После смерти постояльцев в новокузнецком частном доме престарелых следователи завели уголовное дело. В настоящее время выясняется, связаны ли эти случаи с многочисленными нарушениями на месте, сообщает «Лайф».

Жители многоэтажки, в одной из квартир которой находится дом престарелых, начали сообщать о том, что оттуда «вывозят трупы». По словам очевидцев, они стали свидетелями шести таких случаев. В настоящее время Следственный комитет России по Кемеровской области проверяет законность нахождения учреждения в многоквартирном доме.

В ходе проверки установлены различные нарушения (отсутствуют средства пожаротушения, планы эвакуации и другие важные системы), а также возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в доме престарелых в Новой Москве. Постояльцы и персонал были эвакуированы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело после смерти постояльцев в доме престарелых завели в Кузбассе
россия уголовное дело новокузнецк дом престарелых
Комментировать