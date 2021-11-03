Уголовное дело после смерти постояльцев в доме престарелых завели в Кузбассе

Новокузнецк, 3 ноября. После смерти постояльцев в новокузнецком частном доме престарелых следователи завели уголовное дело. В настоящее время выясняется, связаны ли эти случаи с многочисленными нарушениями на месте, сообщает «Лайф».

Жители многоэтажки, в одной из квартир которой находится дом престарелых, начали сообщать о том, что оттуда «вывозят трупы». По словам очевидцев, они стали свидетелями шести таких случаев. В настоящее время Следственный комитет России по Кемеровской области проверяет законность нахождения учреждения в многоквартирном доме.

В ходе проверки установлены различные нарушения (отсутствуют средства пожаротушения, планы эвакуации и другие важные системы), а также возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в доме престарелых в Новой Москве. Постояльцы и персонал были эвакуированы.