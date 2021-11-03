Глава Геленджика Богодистов оспорит свою дисквалификацию в краевом суде

Решение о дисквалификации градоначальника Геленджика совсем скоро рассмотрит Краснодарский краевой суд. Алексей Богодистов отказался соглашаться с постановлением Геленджикского городского суда, согласно которому он дисквалифицирован на год. ФАН рассказывал об этом в конце октября.

Решение суда в законную силу пока еще не вступило, и Богодистов, что вполне ожидаемо, решил его обжаловать. О том, что он сделает это, мэр заявил в тот же день. Теперь же стало известно, что жалоба была подана официально.

«Подали жалобу в краевой суд на постановление Геленджикского городского суда. Решение в силу не вступило, в высшей инстанции буду отстаивать свою позицию», — заявил Алексей Богодистов.

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Ранее глава города заявил, что продолжит работать, и попросил «не спекулировать» на теме дисквалификации. Отметим, что если краевой суд останется на стороне коллег из Геленджика, то Богодистов будет лишен права участвовать в совещаниях, подписывать документы, принимать решения, но должности главы администрации при этом не лишится.

ФАН писал, что причиной проблем действующего градоначальника стали нарушения в вопросах безопасности дорожного движения, землепользования и контрактной системы. Прокуратура требовала их устранения, но, согласно данным надзорного органа, чиновник так и не выполнил предписание. Прокурор обратился в суд, который назначил максимально строгое наказание градоначальнику.