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Компания Skoda представила дизайн новой модели седана Slavia

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 12:30
Общество
Компания Skoda представила дизайн новой модели седана Slavia
skoda-storyboard.com  /  ŠKODA AUTO

Прага, 3 ноября. Чешский автопроизводитель Skoda продемонстрировал изображение нового седана Slavia, который, предположительно, должен быть представлен зимой 2022 года на индийском рынке. 

Автомобиль выполнят в характерном для концерна стиле. Данная модель получит широкую радиаторную решетку с вертикальными планками, которую визуально объединили с узкими диодными фарами, а также массивный передний бампер, передает пресс-служба компании.

Компания Skoda представила дизайн новой модели седана Slavia
Prt Scr instagram.com / @SkodaIndia

Slavia построят на модульной платформе MQB A0, используемой для производства Skoda Fabia и Volkswagen Polo. В линейку двигателей чешской новинки войдут 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью до 110 лошадиных сил. Коробки передач будут механические и роботизированные.

Автопроизводитель Nissan ранее объявил, что готовится к созданию новой модели кроссовера Pathfinder для российского рынка. Машины могут поступить в продажу уже в следующем году.

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