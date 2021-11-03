Компания Skoda представила дизайн новой модели седана Slavia

Прага, 3 ноября. Чешский автопроизводитель Skoda продемонстрировал изображение нового седана Slavia, который, предположительно, должен быть представлен зимой 2022 года на индийском рынке.

Автомобиль выполнят в характерном для концерна стиле. Данная модель получит широкую радиаторную решетку с вертикальными планками, которую визуально объединили с узкими диодными фарами, а также массивный передний бампер, передает пресс-служба компании.

Prt Scr instagram.com / @SkodaIndia

Slavia построят на модульной платформе MQB A0, используемой для производства Skoda Fabia и Volkswagen Polo. В линейку двигателей чешской новинки войдут 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью до 110 лошадиных сил. Коробки передач будут механические и роботизированные.

Автопроизводитель Nissan ранее объявил, что готовится к созданию новой модели кроссовера Pathfinder для российского рынка. Машины могут поступить в продажу уже в следующем году.