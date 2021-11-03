Депутат Госдумы Белик предостерег украинского генерала Романенко от угроз в адрес России

Москва, 3 ноября. Угрозы украинских милитаристов в адрес России звучат с 2014 года, но реализовать их Киев не в состоянии, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В комментарии для РИА Новости он оценил слова бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко. Генерал призывал Украину готовиться к войне с РФ. Более того, он пригрозил россиянам «кровавой баней» и «захватом территорий».

«С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого "геройства"», — заметил Белик.

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Он предостерег Романенко от подобных угроз в адрес России. Кроме того, парламентарий дал генералу неожиданный совет, предложив брать пример с Соединенных Штатов. Последние, подчеркивает Белик, всегда трезво оценивают военную мощь ВС РФ, чего не скажешь об Украине.

«Эксперты армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ», — добавил депутат.

По мнению Белика, высказывание Романенко поставило его в один ряд с «полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию». У таких милитаристов, уверен парламентарий, одна лишь «пыль в голове».

Заявление Романенко прозвучало после публикации американскими журналистами спутниковых снимков российской бронетехники в Смоленской области. Хотя регион не имеет общей границы с Украиной, авторы утверждали, что Москва якобы концентрирует войска именно вдоль рубежей. В Кремле материал назвали некачественным вбросом, порекомендовав не тратить на него времени, передает телеканал «360».