Группа «Руст» заключила договор о продаже польской дочерней компании CEDC

Москва, 3 ноября. Группа компаний «Руст», специализирующаяся на выпуске алкоголя, заключила договор по продаже своей польской «дочки» Central European Distribution Corporation (CEDC) компании Maspex. Об этом говорится в сообщении корпорации.

CEDC принадлежат два завода по производству водки в Польше и три лицензированных склада. Согласно условиям сделки, стоимость предприятия составляет 3 млрд 890 млн польских злотых. По текущему курсу это примерно равняется 1 млрд долларов.

«Сделка соответствует стратегии ГК "Руст", которая предполагает фокус на дальнейшем росте российского рынка и международной экспансии своих глобальных брендов», — отмечается в сообщении.

В 2021 году рост себестоимости производства одной бутылки водки объемом 0,5 литра составил 3%. Об этом ранее сообщил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.