Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 13:39
13:38
Происшествия
МВД сообщило о снижении количества пьяных ДТП в России
13:31
Спорт
Сборная России получила 218 квот на Олимпиаду в Пекине
13:31
Спорт
Министр спорта Матыцин утвердил список из 599 кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине
13:30
Общество
Актеры из Крыма рассказали о совместных съемках со звездой фильма «Брат» Сухоруковым
13:30
Общество
Правительство Челябинской области продлило режим нерабочих дней до 12 ноября
13:22
Армия
Экипажи Су-24 и Су-30СМ отработали ракетные удары по условному противнику в Черном море
13:22
Происшествия
Подростки на угнанной иномарке врезались в жилой дом в Приморье
13:20
Происшествия
СК просит суд арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД Новосельцева
13:19
Общество
В Сочи прохожие спасли висевшую на бельевой веревке кошку
13:19
Армия
Sohu: США столкнулись с серьезной проблемой из-за возможностей российских Ту-22М
Все новости

Группа «Руст» заключила договор о продаже польской дочерней компании CEDC

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 12:28
Экономика
Группа «Руст» заключила договор о продаже польской дочерней компании CEDC
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 3 ноября. Группа компаний «Руст», специализирующаяся на выпуске алкоголя, заключила договор по продаже своей польской «дочки» Central European Distribution Corporation (CEDC) компании Maspex. Об этом говорится в сообщении корпорации.

CEDC принадлежат два завода по производству водки в Польше и три лицензированных склада. Согласно условиям сделки, стоимость предприятия составляет 3 млрд 890 млн польских злотых. По текущему курсу это примерно равняется 1 млрд долларов.

«Сделка соответствует стратегии ГК "Руст", которая предполагает фокус на дальнейшем росте российского рынка и международной экспансии своих глобальных брендов», — отмечается в сообщении.

В 2021 году рост себестоимости производства одной бутылки водки объемом 0,5 литра составил 3%. Об этом ранее сообщил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Группа «Руст» заключила договор о продаже польской дочерней компании CEDC
алкоголь сделка руст тарико
Комментировать