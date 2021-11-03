Анна Дзюба впервые прокомментировала свой уход из поп-дуэта Artik и Asti

Москва, 3 ноября. Известная певица Анна Дзюба впервые рассказала о своем уходе из популярной группы Artik и Asti спустя десять лет творческой карьеры. Звезда стала гостьей нового выпуска шоу «Осторожно: Собчак».

Слухи об изменении состава поп-дуэта ходили давно, однако артисты никак их не комментировали. Поэтому заявление музыканта Артема Умрихина не стало неожиданностью. В своем обращении к поклонникам он пообещал, что Artik и Asti продолжит существовать, но теперь в другом формате.

Спустя сутки появился комментарий и самой Дзюбы. Она дала откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак, где подтвердила слова Умрихина и подчеркнула, что в произошедшем нет виноватых.

«Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали десять лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов», — объяснила исполнительница.

Она призналась, что благодаря коллеге по группе смогла добиться больших высот. Звезда призвала своих поклонников не торопиться и не загадывать на будущее.

«Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего — ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше», — отметила Дзюба.

Умрихин в своем обращении к поклонникам рассказывал, что решение о выходе из состава группы приняла именно Дзюба. По его словам, девушка продолжит музыкальную карьеру, но сольно.