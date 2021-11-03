Политолог Мартынов поприветствовал приобщение экспертизы «Алмаз-Антея» к делу МН17

Москва, 3 ноября. Изначальное нежелание суда Нидерландов приобщать к делу MH17 результаты экспертизы российского концерна «Алмаз-Антей» является большой глупостью, считает политолог Алексей Мартынов.

Ранее суд решил принять к рассмотрению расчеты российских специалистов о месте запуска ракеты, которой якобы сбили малайзийский Boeing-777, и непосредственно самой установки. Фактически сценарий пуска ракеты «Бук», за который выступал Запад, теперь под большим сомнением. Как отметил Мартынов, суд Нидерландов решил вернуть здравый смысл в расследование.

«Те люди, которые затеяли эту мерзкую историю, сильно не заинтересованы, чтобы она закончилась. Я думаю, ее будут тянуть бесконечно долго, потому что еще раз обвинить Россию не получается, хотя им бы и хотелось, а сказать правду невозможно, потому что издержки безумны», — цитирует эксперта «Свободная пресса».

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

По мнению Мартынова, решение суда может запустить обвал «стройной» версии Запада о причастности России к авиакатастрофе, в которой погибли 298 человек. Сейчас стоит ждать лишь когда суд «назначит крайнего», говорит эксперт.

Ранее стало известно, что теперь в деле МН17 фигурируют ответы представителей «Алмаз-Антея» на вопросы защиты. Также в материалах присутствуют данные о возможном месте запуска ракеты, которая могла сбить лайнер.