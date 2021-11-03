Бывший стилист Пугачевой назвал Хромченко «нафталином, который уже не пахнет»

Москва, 3 ноября. Стилист Джордж Ровалс, работавший в свое время с российскими певцами Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, резко высказался о внешнем виде эксперта «Модного приговора» Эвелины Хромченко.

Ровалс, посмотрев на образ знаменитой ведущей, разнес ее в пух и прах. Эксперт считает, что 50-летняя звезда застряла где-то в прошлом.

«Она как кукла 80-х годов. Если ты пропагандируешь моду, ты сначала себя измени, начни хотя бы с прически. Хромченко — нафталин, который уже не пахнет», — сказал имиджмейкер в разговоре с изданием «Собеседник».

Ровалс недоволен и стилем Александра Васильева. По его мнению, ведущий «Модного приговора» — прекрасный историк моды, но он не может одевать людей. Имиджмейкер считает, что в современном стиле Васильев ничего не понимает.

Хромченко убеждена, что правильно подобранный гардероб может «омолодить» человека. В выпусках «Модного приговора» она регулярно говорит об этом и предлагает участницам образы, которые «скинут» им несколько лет.