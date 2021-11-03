Геннадий Онищенко отреагировал на «климатические» упреки в адрес России

Известный российский политик, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко, который много лет занимается проблемами экологии, отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о «горящей» в России тундре. Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден высказал претензии в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина из-за того, что они не приехали на 26-ю всемирную конференцию ООН по климату, которая проходит в Глазго.

Говоря о президенте России, Байден в частности сказал:

«У него тундра горит, буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы, а он молчит о готовности что-либо сделать».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя изданию «Коммерсант FM» претензии Байдена, напомнил, что леса горят не только в России, но и в других странах, в том числе в самих США.

«С подобной постановкой вопроса мы не согласны. Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно, не умаляем значения мероприятия в Глазго. Но действия России по климату носят последовательный и очень серьезный продуманный характер», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Global Look Press / Filippo Attili

В свою очередь, Геннадий Онищенко, комментируя ФАН слова американского президента, подчеркнул, что ни у кого нет оснований упрекать руководство России в игнорировании мероприятий, посвященных проблемам климата. Онищенко рассказал, что в России шла очень серьезная, в том числе научная, подготовка к конференции ООН по климату, и в Глазго находится чрезвычайно представительная делегация из Москвы.

«Что касается борьбы с климатическими изменениями, то советую Соединенным Штатам для начала дойти до того уровня декарбонизации (снижения парниковых выбросов в атмосферу. — Прим. ФАН), который достигнут у нас в первую очередь за счет более экологичных способов выработки электроэнергии. Да-да, насколько я знаю, мы по этому показателю опережаем США», — подчеркнул российский политик.

По мнению Геннадия Онищенко, последовательная работа нашей страны в этом направлении не оставляет ни единого повода для каких-либо упреков со стороны американского руководства.

«Раз наш президент не счел для себя необходимым посетить саммит в Глазго, значит, для этого были все основания», — подчеркнул Онищенко.

Мировая конференция по климату под эгидой Организации Объединенных Наций проходит в Глазго (Великобритания) с 31 октября по 12 ноября 2021 года. 1 и 2 ноября в рамках конференции состоялся саммит с участием мировых лидеров. Руководители России и Китая в этой встрече не участвовали. Россию в Глазго представляет большая делегация из 270 человек во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.