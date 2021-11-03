Аналитик Деев оценил рекордный рост цены на российскую пшеницу

Правительство РФ подняло ставки экспорта, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и сбалансировать цены на зерновые в стране. Производители в ожидании снижения пошлин и дальнейшего роста цен на внешних рынках придерживают зерно. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Рекордный рост

Стоимость экспортной пшеницы в России достигла рекордной отметки в 325 долларов за тонну. Об этом сообщают аналитические сотрудники компании «Совэкон».

По словам директора аналитической компании «Совэкон» Андрея Сизова, нынешняя стоимость является крупнейшей с 2012 года. Цена обусловлена высоким спросом на пшеницу, пишет «Коммерсантъ».

Пресс-служба Правительства Вологодской области /

«Средние цены на российскую пшеницу с 12% протеина на неделе выросли на 9 долларов — до 325 долларов за тонну», — сообщили в «Совэконе».

Высокий спрос

Как отметил Артем Деев, рост цен на зерно на мировом рынке и повышенный спрос в отдельных странах, которые традиционно много закупают в России продукции АПК, не отразятся сильно на динамике экспортных доходов нашей страны. Во-первых, в этом году снижены прогнозы по урожаю зерновых в РФ, а размер экспорта пшеницы может составить 31-33 млн тонн (рекордный показатель был в 2017 году — 35 млн тонн). В 2021 году по экспорту зерна на первое место в мире выйдет ЕС (35,5 млн тонн). По его мнению, Россия может на время потерять место лидера и занять второе место.

«Второй фактор, из-за чего экспорт из РФ снизится, — это экспортные пошлины. Правительство подняло ставки экспорта еще летом, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и сбалансировать цены на зерновые в стране. Производители в ожидании снижения пошлин и дальнейшего роста цен на внешних рынках придерживают зерно, так что прогнозы по экспорту могут оказаться на нижнем уровне (около 31 млн тонн). Пока экспортный потенциал страны по продаже зерна реализован только на 30% (с июля по октябрь вывезено 12 млн тонн зерна, что на 24% меньше, чем год назад)», — пояснил Артем Деев.

pskov.ru / Официальный портал государственных органов Псковской области

Эксперт убежден, что на размер экспорта продукции АПК влияет и цена — на мировом рынке стоимость российской пшеницы выше, чем у конкурентов (это влияние повышенных экспортных пошлин, которые ограничивают возможности отечественных компаний по продаже зерна странам-покупателям).

«Объемы экспорта в Египет в этом году снизились почти в два раза (с 3,6 млн тонн в прошлом году до 1,9 млн тонн в 2021 году)», — заключил Артем Деев.

Ранее в России из-за сезонных факторов стоимость на строительную древесину упала на 10%. Однако в Ассоциации деревянного домостроения ожидают нового подорожания.