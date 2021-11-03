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Сборы «Дюны» в международном прокате превысили 300 млн долларов
Общество
Сборы «Дюны» в международном прокате превысили 300 млн долларов
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 3 ноября. Фильм режиссера Дени Вильнева «Дюна» собрал в международном прокате более 300 миллионов долларов. При этом в Китае кассовые надежды создателей блокбастера не оправдались.

Как пишет Deadline, к 1 ноября сборы в прокате в Северной Америке составили 71 миллион долларов, 228,3 миллиона долларов — по всему миру. В России они достигли 21 миллиона долларов, во Франции — 29,3 миллиона долларов, в КНР — 34 миллиона долларов.

При этом от Китая ожидали, что сборы будет значительно выше. Но как считает агентство Maoyan, фильм не соберет более 39 миллионов долларов по всей стране.

Картина Вильнева может претендовать на кинопремию «Оскар». Компания Warner Bros. предложила выдвинуть фильм в 14 номинациях.

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