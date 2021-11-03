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Алжир стремится увеличить долю на европейском газовом рынке
Весь мир
Алжир стремится увеличить долю на европейском газовом рынке
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Алжир, 3 ноября. Власти АНДР стремятся увеличить долю на европейском рынке газа по меньшей мере на 30%, заявил министр энергетики североафриканской страны Мухаммад Аркаб.

Это произошло в ходе его выступления в парламенте, посвященного бюджету возглавляемого им ведомства на 2022 год.

«Алжир обеспечивает 30% поставок газа в Европу и вносит свой вклад в ее энергетическую безопасность. Мы стремимся к дальнейшему укреплению присутствия на этом рынке, предлагая увеличить объемы экспорта», — сказал Аркаб.

Министр подчеркнул, что его страна в состоянии выполнить все обязательства перед Испанией и Португалией по продажам СПГ, несмотря на прекращение в начале ноября прокачки по трубопроводу, который проходит через территорию Марокко. Стоит отметить, что европейские государства потребляют около 450 млрд кубометров природного ресурса в год, большая часть из которых поступает из России и АНДР.

Чиновник добавил, что пропускная способность магистрали Medgaz, протянутой до Испании, к декабрю, вероятно, вырастет до 10,6 млрд. Это соответствует текущему годовому уровню спроса стран Пиренейского полуострова.

«Алжир в силах обеспечить все потребности, предусмотренные заключенными с партнерами контрактами, благодаря достаточной мощности газоперерабатывающих заводов в Арзеве и Скикде, которая может достигать 10 млрд кубометров в год», — подытожил министр.

Несколькими днями ранее стало известно, что АНДР прекратила поставки СПГ в Испанию через Марокко по трубопроводу Магриб — Европа. Об этом сообщила администрация президента Абдельмаджида Теббуна, добавив, что к данному решению привели враждебные действия Рабата по отношению к АНДР.

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