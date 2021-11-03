Дамаск, 3 ноября. Два самолета российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт сирийской столицы около 36 тонн гуманитарной помощи для населения, пострадавшего в ходе военного конфликта. Как сообщается, партия продуктов и предметов первой необходимости, включающая муку, рис, сахар, теплую одежду и медицинские средства, была собрана в регионах РФ.

Yesterday Syrian troops entered the city of Tafas, where local bandits are actively surrendering and surrendering their weapons. Before that, Daraa al-Balad was also cleared.#Russia #Syria #MiddleEast #Iran #Turkey pic.twitter.com/IaQRAYmmEn — Light (@Hiccastrid12) September 21, 2021

Подобный груз две недели назад был доставлен в город Тафас провинции Деръа, в котором до середины сентября сохранялась высокая активность боевиков, но при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) населенный пункт вернулся под контроль правительства. Около 500 экстремистов, преступников и дезертиров сдали оружие, после чего армия и муниципальные органы власти приступили к восстановлению города, который в ходе боев получил значительные повреждения — часть строений и инфраструктуры лежит в руинах.

В середине октября сюда гуманитарным конвоем РФ была доставлена партия продовольствия, а также прибыла группа врачей для оказания помощи местным медицинским службам, поскольку большинство их сотрудников покинуло город, а оставшиеся не справляются с притоком больных и раненых.

Аналогичные акции проводятся во многих населенных пунктах провинции Деръа, которые присоединились к мирному процессу после обострения обстановки летом текущего года. Всего за время своей работы сотрудники ЦПВС отправили более трех тысяч гуманитарных конвоев и доставили несколько тысяч тонн продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости.