Ведущую FashionTV выгнали из шоу после ее участия в скандальной фотосессии в Дубае

Киев, 3 ноября. Скандальная фотосессия в Дубае продолжает сказываться на жизни ее участниц. Модель и ведущую FashionTV Анжелику Левко выгнали из шоу.

Девушка стала участницей одного из реалити-шоу со светскими львицами и инста-дивами. Ведущий огорошил героинь, сообщив, что одна из них снялась обнаженной вместе с другими девушками на балконе в Дубае.

Левко опознали на откровенных роликах из ОАЭ. Ее выдала татуировка единорога на пальце. Ведущая модных программ на видео курила и ругалась матом, пока организатор фотосессии трогал ее за интимные места.

Модель пыталась объяснить светским львицам, почему согласилась на эту фотосессию, и рассказать о последствиях роковой ошибки. Но девушки не захотели иметь ничего общего с Левко и выгнали ее из проекта. Организаторы шоу, как пишет украинское издание «Обозреватель», давно знали о случившемся и утаивали информацию для сохранения репутации канала.

Скандал разгорелся весной этого года в Дубае. Девушки-модели обнаженными фотографировались на балконе. Фотосессия заинтересовала полицию. Участниц съемки обыскали. Одна из героинь скандала, которую выдворили из ОАЭ, впоследствии рассказала о жестких условиях содержания в изоляторе.