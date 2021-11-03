Продажи автомобилей Lada сократились на российском рынке в октябре

Москва, 3 ноября. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на рынке России в октябре упали на 30,9% в годовом выражении, до 25,6 тыс. штук. Такая информация содержится в сообщении АвтоВАЗа.

Вместе с тем относительно предыдущего месяца текущего года продажи возросли на 48,7%. Всего за девять месяцев 2021 года было реализовано 294,4 тыс. машин, что на 11,2% выше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

«В октябре марка показала позитивную динамику на фоне продолжающегося дефицита электронных компонентов», — отметили в компании.

Наиболее продаваемой моделью в октябре стало семейство Lada Vesta — всего продано 10,26 тыс. штук. На втором месте расположились автомобили семейства Lada Granta с результатом 7,27 тыс. штук. Также в октябре было куплено в совокупности 3,93 тыс. пассажирских версий и фургонов семейства Largus.

Модель Lada Granta с 2011 года подорожала на 144%. Стандартная комплектация машины реализовалась десять лет назад за 229 тысяч рублей.

О самой популярной иномарке с пробегом среди жителей Петербурга и Ленинградской области ранее рассказал телеканал «Санкт-Петербург».