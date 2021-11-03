Собчак поделилась инсайдерской информацией о закрытии шоу «Игра» на ТНТ

Москва, 3 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала о причинах закрытия нового юмористического проекта ТНТ «Игра». По ее словам, дело вовсе не в скандальном поцелуе двух комиков из команды КВН «Камызяки».

С момента выхода первого эпизода вокруг комедийного проекта постоянно происходят скандалы. Изначально шоу обвиняли в плагиате популярной программы КВН. Однако вскоре шумиха утихла, поскольку главной повесткой стал другой инцидент. Зрители ТНТ пришли в шок от поцелуя комиков Дениса Дорохова и Александра Паникина.

Собчак в очередном выпуске «Осторожно, новости» рассказала, что в последнее время активно ходят слухи о закрытии шоу. Изначально предполагалось, что все дело в перформансе членов команды «Камызяки».

«Депутат Михаил Романов вместе с Анатолием Выборным обратятся в прокуратуру из-за поцелуя двух мужчин в юмористическом шоу «Игра»», — поделилась ведущая.

Prt Scr youtube.com / ЛенТВ24

Однако она добавила, что все это не правда. По мнению Собчак, продюсеры проекта решили, что оживить публику шутками из КВН не получится, и попробовали добавить настоящей «остроты». При этом они лишь вызвали негодование.

Истинной причиной закрытия, по версии ведущей, являются претензии основателя КВН Александра Маслякова. Ведущий смог доказать, что «Игра» является калькой с его проекта. По заверению инсайдеров Собчак, это и грозит передаче закрытием.

Ранее стало известно о приостановке выпусков новых эпизодов шоу на ТНТ. Решение руководство канала, по некоторым данным, приняло из-за ситуации с пандемией коронавируса нового типа.