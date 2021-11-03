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Минтруд разъяснил россиянам нюансы досрочного выхода на пенсию

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 11:57
Экономика
Минтруд разъяснил россиянам нюансы досрочного выхода на пенсию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 ноября. Период ухода за ребенком до полутора лет включается в пенсионный стаж. Длительный трудовой стаж, в свою очередь, является основанием для досрочного выхода на пенсию, заявил Минтруд РФ.

Пенсионные коэффициенты рассчитываются в том случае, если родитель во время ухода за ребенком не работал. Если же он работал и выплачивал страховые взносы, тогда перед ним встанет выбор — использовать коэффициенты при расчете пенсии или за нестраховой период.

«При расчете пенсии коэффициенты за отпуск по уходу за ребенком будут прибавлены к коэффициентам за трудовую деятельность и умножены на стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения пенсии», — отметил Минтруд в своем Instagram.

Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова ранее заявила, что при подготовке проекта федерального бюджета на 2022 год будет просчитываться повышение пенсий и социальных выплат на уровень инфляции. Повышение может составить 1,3-1,5%.

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