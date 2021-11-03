Журналист Гордон заявил о восстановлении Леонида Кравчука после операции на сердце

Киев, 3 ноября. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в скором времени может полностью восстановиться после операции, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Кравчук после операции на сердце начал постепенно говорить, несмотря на перенесенное вмешательство.

«Интересуется событиями на Украине, как дела с пандемией, которая происходит в государстве. Месяц, два или три, и все будет полностью хорошо», — цитирует журналиста издание «Главком».

Ранее Кравчук назвал ошибкой Киева то, что он не смог после распада СССР взять под контроль Черноморский флот. Из-за этого, по его словам, Россия смогла вернуть себе Крым в 2014 году.