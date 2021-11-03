Вопрос времени: йеменские хуситы вышли на подступы к столице провинции Мариб

Сана, 3 ноября. Ополченцы хуситского движения «Ансар Аллах» приблизились к столице провинции Мариб — последнему оплоту сил правительства Мансура Хади на севере Йемена.

Накануне представитель хуситов Яхья Сария заявил, что хуситы продолжают свое наступление на административный центр региона. Он также подтвердил, что несколько дней назад движение «Ансар Аллах» установило контроль над районами Джебель-Мурад и Аль-Джуба. При этом захват этих территорий последовал за взятием Аль-Абдии и Хариба, а также трех уездов провинции Шабва.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية الواسعة #عملية_ربيع_النصر2 والتي تم خلالها تطهير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة في مأرب.. pic.twitter.com/XETslAoCQA — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 27, 2021

Таким образом, шиитские ополченцы контролируют большую часть районов Мариба. Однако в настоящее время крупнейшее нефтяное месторождение страны Аль-Вади, а также столица все еще остаются под контролем правительства.

Неясно, нападут ли хуситы сразу на административный центр или же сначала захватят близлежащие нефтегазовые объекты и возьмут город в осаду.

خارطة توضح المساحة المحررة في #عمليه_ربيع_النصر2 والتي تكللت بتحرير مديريتي جبل مراد والجوبة بمحافظة مأرب. pic.twitter.com/jBSXkS2f93 — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 2, 2021

Заместитель МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил в своем Twitter-аккаунте, что «Ансар Аллах» ведет переговоры с исламистской партией «Аль-Ислах» о передаче районов города Мариб и нефтеносного уезда Аль-Вади под контроль ополченцев без боя.

لنا في الإصلاح إخوةوخصوم وتجري داخل الحزب مشاورات حثيثةلحقن الدم وتسليم مديريتي المدينةوالوادي للدولة خاصة وأن المديريتين هما كل ماتبقى من العظيمة مأرب

إنني أرجو أن يتغلب خيارهم ع شرارهم وأن يدرك المتعنتون منهم بأن ركوب الرأس-في معركة محسومةالنتائج-عمل غيرحكيم وتضحيةصفرية

لاأكثر — حسين العزي (@hussinalezzi5) October 30, 2021

На грани победы

Согласно заявлениям представителей хуситов, их преимущество в боевых действиях ощутимо, а ждать триумфа осталось недолго.

«Если правительственные силы не получат более качественное оружие от [возглавляемой Саудовской Аравией] коалиции и не преодолеют внутренние разногласия, контроль хуситов над всем Марибом станет лишь вопросом времени, хотя это может занять несколько месяцев», — считает научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Майсаа Шуджа ад-Дин.

Эту точку зрения разделяет старший аналитик Международной кризисной группы (ICG) Питер Солсбери. По его мнению, бойцы «Ансар Аллах» близки к тому, чтобы одержать победу на севере страны, а, возможно, и во всей республике. По его мнению, нет никаких преград, чтобы ополченцы остановили свое наступление.

Солсбери считает, что саудовцы любой ценой будут оставаться в Йемене, поскольку они должны представить свою интервенцию как нечто успешное. При этом даже если Эр-Рияд достигнет соглашения с хуситами, прекращение войны потребует консенсуса между бесчисленными группировками страны.

Yemen's Marib city battens down as Houthis advance through energy-rich province https://t.co/wWv9sqP3Tw pic.twitter.com/xYmFHlQoDw — Reuters World (@ReutersWorld) November 3, 2021

Не все так однозначно

В то же время правительственные войска не намерены сдаваться. Как сообщили два военных источника и местный чиновник агентству Reuters, по всему город Мариб установлены траншеи, мешки с песком и наземные мины.

«Если хуситы двинутся через пустыню к нефтяным и газовым месторождениям к востоку от города Мариб, они станут легкой добычей для военных самолетов коалиции. Поэтому они попытаются окружить город с трех фронтов, но мы сможем их сломить», — сказал военный командир армии Йемена.

Борьба за Мариб

Ожесточенные бои на севере страны происходят спустя семь лет после захвата столицы Йемена Саны шиитскими ополченцами в сентябре 2014 года. Это событие послужило началом многолетней войны, в результате которой погибли десятки тысяч людей и миллионы стали вынужденными переселенцами.

Федеральное агентство новостей /

В феврале «Ансар Аллах» активизировало свои усилия по захвату Мариба. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны.

Успех ополченцев во многом связывают с подкреплением, которое им удалось получить после захвата новых территорий. Кроме того, в атаках на хадистов участвуют жители провинции Мариб, которые примкнули к «Ансар Аллах».

Продвижение хуситов в провинциях Мариб и Шабва происходит даже несмотря на авиаудары сил арабской коалиции и ожесточенные бои, которые привели к большим потерям с обеих сторон. Кроме того, военные действия унесли жизни сотен мирных жителей. Только в ходе последней атаки «Ансар Аллах» погибли 39 гражданских.

Civilian casualties grow as battle for Yemeni city intensifies. More than 100 civilians in the Yemeni province of Marib have been killed or injured in the past month as fighting rages for the country’s last major government-loyal stronghold.#StopViolence#StopWar #YemenCanWait pic.twitter.com/5xAGcNn1Kd — Memoryhouse (@memoryhouse) November 3, 2021

По словам представителя Норвежского совета по делам беженцев, лишь за первые шесть месяцев этого года в Марибе были убиты или ранены больше гражданских лиц, чем за предыдущие два года вместе взятые.