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Вопрос времени: йеменские хуситы вышли на подступы к столице провинции Мариб
Весь мир
Вопрос времени: йеменские хуситы вышли на подступы к столице провинции Мариб
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

Сана, 3 ноября. Ополченцы хуситского движения «Ансар Аллах» приблизились к столице провинции Мариб — последнему оплоту сил правительства Мансура Хади на севере Йемена.

Накануне представитель хуситов Яхья Сария заявил, что хуситы продолжают свое наступление на административный центр региона. Он также подтвердил, что несколько дней назад движение «Ансар Аллах» установило контроль над районами Джебель-Мурад и Аль-Джуба. При этом захват этих территорий последовал за взятием Аль-Абдии и Хариба, а также трех уездов провинции Шабва.  

Таким образом, шиитские ополченцы контролируют большую часть районов Мариба. Однако в настоящее время крупнейшее нефтяное месторождение страны Аль-Вади, а также столица все еще остаются под контролем правительства.

Неясно, нападут ли хуситы сразу на административный центр или же сначала захватят близлежащие нефтегазовые объекты и возьмут город в осаду.

Заместитель МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил в своем Twitter-аккаунте, что «Ансар Аллах» ведет переговоры с исламистской партией «Аль-Ислах» о передаче районов города Мариб и нефтеносного уезда Аль-Вади под контроль ополченцев без боя.

На грани победы

Согласно заявлениям представителей хуситов, их преимущество в боевых действиях ощутимо, а ждать триумфа осталось недолго. 

«Если правительственные силы не получат более качественное оружие от [возглавляемой Саудовской Аравией] коалиции и не преодолеют внутренние разногласия, контроль хуситов над всем Марибом станет лишь вопросом времени, хотя это может занять несколько месяцев», —  считает научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Майсаа Шуджа ад-Дин.

Эту точку зрения разделяет старший аналитик Международной кризисной группы (ICG) Питер Солсбери. По его мнению, бойцы «Ансар Аллах» близки к тому, чтобы одержать победу на севере страны, а, возможно, и во всей республике. По его мнению, нет никаких преград, чтобы ополченцы остановили свое наступление.

Солсбери считает, что саудовцы любой ценой будут оставаться в Йемене, поскольку они должны представить свою интервенцию как нечто успешное. При этом даже если Эр-Рияд достигнет соглашения с хуситами, прекращение войны потребует консенсуса между бесчисленными группировками страны.

Не все так однозначно

В то же время правительственные войска не намерены сдаваться. Как сообщили два военных источника и местный чиновник агентству Reuters, по всему город Мариб установлены траншеи, мешки с песком и наземные мины.

«Если хуситы двинутся через пустыню к нефтяным и газовым месторождениям к востоку от города Мариб, они станут легкой добычей для военных самолетов коалиции. Поэтому они попытаются окружить город с трех фронтов, но мы сможем их сломить», — сказал военный командир армии Йемена.

Борьба за Мариб

Ожесточенные бои на севере страны происходят спустя семь лет после захвата столицы Йемена Саны шиитскими ополченцами в сентябре 2014 года. Это событие послужило началом многолетней войны, в результате которой погибли десятки тысяч людей и миллионы стали вынужденными переселенцами.

Вопрос времени: йеменские хуситы приблизились к подступам столицы провинции Мариб
Федеральное агентство новостей /

В феврале «Ансар Аллах» активизировало свои усилия по захвату Мариба. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны.

Успех ополченцев во многом связывают с подкреплением, которое им удалось получить после захвата новых территорий. Кроме того, в атаках на хадистов участвуют жители провинции Мариб, которые примкнули к «Ансар Аллах».

Продвижение хуситов в провинциях Мариб и Шабва происходит даже несмотря на авиаудары сил арабской коалиции и ожесточенные бои, которые привели к большим потерям с обеих сторон. Кроме того, военные действия унесли жизни сотен мирных жителей. Только в ходе последней атаки «Ансар Аллах» погибли 39 гражданских.

По словам представителя Норвежского совета по делам беженцев, лишь за первые шесть месяцев этого года в Марибе были убиты или ранены больше гражданских лиц, чем за предыдущие два года вместе взятые.

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