Зима близко: ФАН проверил готовность Санкт-Петербурга встречать холода

Свежие данные прокуратуры Северной столицы говорят о том, что город готовится и где-то даже почти готов встречать зиму, но вот по основным показателям зачастую не дотягивает.

В случае внезапного снегопада и гололеда на дороги города выведут технику, без этого никуда. Механизаторов не хватает. Свободна 231 такая вакансия.

При этом механизаторы — не самая большая проблема. Критически не хватает штатных работников ручного труда. Недостаточно и водителей снегоуборочной техники. Соли, необходимой для посыпки дорог, почти в четыре раза меньше нормативных запасов. Песка тоже достаточно не закупили. Солевых растворов нет совсем.

Вопросов о том, как город встретит первый серьезный гололед мы задавать, не будем, как говорится, «вскрытие покажет». Но внимательными стоит быть всем: и автомобилистам, и пешеходам. Если сами не позаботитесь о своей безопасности, то совсем не значит, что город сделает это за вас. Пока же, судя по прогнозам, есть время подготовиться.

Невские Новости /

А теперь о жилом фонде и его готовности к зиме. На сайте проекта «Наш Санкт-Петербург», где аккумулируются жалобы горожан на проблемы по ЖКХ и благоустройству, в день появляются сотни обращений. По актуальным данным прокуратуры, плановый капитальный ремонт не проведен на 613 объектах горячего водоснабжения и отопления. Проблема зимой может постучаться в двери жителей 536 питерских многоэтажек. Причем где-то она стучится уже много лет подряд.

Улица 7-я Советская, дом 10-12, литера А

Коммунальная квартира. Двери открывает Вера Кузьминична, рассказывает, в доме живет всю свою жизнь. Последний капитальный ремонт здесь был выборочным без выселения жителей в 1986 году 35 лет назад. На вопрос о том, когда ждать нового, отвечает: «Наверное, никогда уже». Крыша течет. Жители сами пытаются латать ее, но профессиональным ремонтом это назвать сложно. При этом успевают исправно оплачивать счета по коммуналке. Только одна комната обходится здесь в 5 700 рублей.

Федеральное агентство новостей /

Многие скажут, ну что вы хотели увидеть в коммунальной квартире? По-разному люди живут и это еще не самое плохое.

Улица Большая Зеленина, 2-42, литера А

Тут тебе и крысы, которые живут в огромной дыре у подъезда и питаются голубями, когда совсем нечего есть, и текущая крыша, которая уже «достала» жителей мансардных этажей, снегозадержатель на крыше свою функцию не выполняет, зато сосульки зимой нависают с завидным постоянством. Угрожая и автомобилям во дворе и жителям. Травмами. А могут и жизни лишить. Но думали местные, что свет в конце тоннеля есть, когда узнали, что была одобрена их заявка на ремонт парадной. Окна в подъезде давно просятся под замену. Приехали специалисты, сняли мерки, все как надо. А потом, новые окна почему-то появились в другом подъезде.

«Мы случайно встретили рабочих, и они нам сообщили, потом тоже это выяснилось, что перепутали подъезды. Потому что таблички одинаковые. Этот пятый и тот пятый. Хотя должен быть третьим. Так как два у нас с малого входа, этот третий, потом четвертый, а дальше наш пятый», — рассказала Анна Панченко, житель дома.

Большой проспект Петроградской стороны, 43 с литерой А

Там идет ремонт крыши. Но самих кровельщиков мы в разгар рабочего дня не заметили, при этом видим горы строительного мусора. От жильцов одной из квартир поступила жалоба на официальный городской портал, а все беды здесь из-за ремонта крыши. Его начали, пошел дождь на улице и тут же в квартире, потому что накрыть раскрытую кровлю многоэтажки, видимо, забыли. Теперь же крышу залатали, она новая. А вот последствия «профессиональных кровельных работ» в квартире устранить не успели.

Улица Двинская, 10

Десять месяцев назад жильцам десятого дома на Двинской улице в Кировском районе заявили — они смогут окультуриваться и просвещаться, практически не отходя от кассы. В их доме откроют читальню с книгохранилищем, в народе — библиотеку. Правда, не предупредили, что вместе с этим начнутся коммунальные проблемы.

«Постоянные отбойные молотки, снос стен, отключение отопления, газа. Это все отражается на нас. Газа у нас не было около месяца из-за того, что они что-то нарушили, они засыпали вентиляционное отверстие. Почему мы-то должны во всем этом быть виноваты? Вот они, видите, вырезали нам трубу и отключали газ, мы месяц сидели без газа», — сетует Галина Жуковская, житель дома.

Федеральное агентство новостей /

И это при том, что горячая вода в доме тоже за счет газа. Спасали, конечно, электроприборы (чайники, мультиварки, печки). Кто смог — уехал на дачу. А у кого нет ничего — приходилось выкручиваться. Даже начало отопительного сезона в этом доме по непонятным для жильцов причинам сдвинули на десять дней. Но и на этом не все — сейчас в течение дня батареи тоже легко могут стать холодными.

Что по факту?

Прошлая, относительно спокойная зима, видимо, «расслабила» коммунальщиков и тех, кто отвечает за них и организует их работу. Неужели забыли о том, как город тонул в сугробах еще годом ранее? Сколько горожан были травмированы и вообще погибли из-за халатности коммунальных служб?

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В начале 2019 года Петербург полностью покрылся снегом и льдом, ситуация была близка к катастрофической. Тогда же появился известный термин «Лопата Беглова», которую впоследствии раздали районным чиновникам. О том, спасла ли она город тогда, вывод каждый может сделать сам, в памяти копаться долго не придется.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом по готовности к зиме в этом году возникают множественные вопросы. Долгосрочные прогнозы синоптиков сбываются далеко не всегда. Да и уповать на матушку-природу, которая не пошлет испытаний этой зимой, по меньшей мере было бы глупо.