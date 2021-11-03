Театр Моссовета опроверг увольнение Домогарова

Москва, 3 ноября. Руководитель пресс-службы Театра имени Моссовета Татьяна Горина опровергла сообщения об увольнении актера Александра Домогарова.

По ее словам, от артиста не поступало никаких официальных заявлений об уходе. Представитель театра добавила, что пока временно отменены спектакли Андрея Кончаловского, в которых занят Домогаров.

«Артист не покидает труппу. У Александра Юрьевича есть свои творческие планы вне театра. Это нормальная, естественная ситуация для актеров», — сказала Горина в интервью «Известиям».

Ранее в СМИ распространились сообщения об уходе Домогарова из Театра имени Моссовета. Указывалось, что артист не поладил с новым руководством учреждения культуры и не согласился с политикой, проводимой в театре.