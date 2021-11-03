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«Росатом» разработает снаряд, способный взрывом разрезать беспилотники
Армия
«Росатом» разработает снаряд, способный взрывом разрезать беспилотники
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 ноября. Ядерный центр «Росатома» приступил к разработке нового боеприпаса, который предназначен для борьбы с беспилотной авиацией, а также авиабомбами.

Авторы проекта уже запатентовали изобретение. Сейчас конструкторы готовятся к изготовлению боеприпаса и его предварительным испытаниям.

Как ожидается, снаряд будет эффективно уничтожать цели за счет повышения площади поражения. Его оснастят несколькими метательными блоками. В каждый из них заложат взрывчатку и режущие элементы. Под воздействием взрывчатого вещества недалеко от цели они будут выстреливаться, образовывая режущую сеть.

Ранее в России завершились испытания новейшего звукового обнаружителя беспилотников «Атака-Шорох». Новинка оснащена сверхчувствительными микрофонами, позволяющими определить на расстоянии местонахождение приближающегося БПЛА. Как передает телеканал «360», президент РФ Владимир Путин накануне оценил возможности российской армии бороться с беспилотной авиацией.

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