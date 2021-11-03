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Глава СВР Нарышкин провел встречу с директором ЦРУ Бернсом в Москве
Политика
Глава СВР Нарышкин провел встречу с директором ЦРУ Бернсом в Москве
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 ноября. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудил с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом отношения двух государств, сообщили в СВР.

Уточняется, что стороны провели встречу в Москве. Нарышкин и Бернс обговорили двусторонние отношения с акцентом на борьбе с международным терроризмом.

Ранее стало известно, что в столице Российской Федерации состоялась встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с директором ЦРУ. Они также обсудили отношения России и Соединенных Штатов.

Помимо этого, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва и Вашингтон имеют обоюдную заинтересованность в проведении прямых контактов президента Владимира Путина и лидера Джо Байдена.

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