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Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при Правительстве РФ
Политика
Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при Правительстве РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 3 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил возглавить экспертный совет при Правительстве РФ научному руководителю Высшей школы экономики Ярославу Кузьминову.

В ходе встречи с Кузьминовым российский премьер назвал его опытным управленцем. По словам Мишустина, российское правительство и дальше будет развивать практику активной работы с экспертным сообществом, так как она положительно себя зарекомендовала. Эксперты ведут взаимодействие с кабмином по проектам от начала до конца, пояснил он.

«Я имею в виду ту самую обратную связь, о которой очень часто говорит президент, чтобы то, как мы задумываем реализацию тех или иных проектов, государственных программ, было адекватно тому, как видят это люди, для которых, собственно говоря, эти программы и проекты реализуются», — пояснил Мишустин.

Сейчас важно и нужно найти правильную форму взаимодействия, заключил премьер-министр РФ.

Ранее сообщалось, что Валерия Касамара покинула должность проректора Высшей школы экономики. Она занимала ее с 2018 года. На этот пост назначен Дмитрий Земцов.

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