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Стоимость газа для населения Германии увеличилась в среднем на 17,3%
Экономика
Стоимость газа для населения Германии увеличилась в среднем на 17,3%
2qm.ru  /  Борис Гришин

Берлин, 3 ноября. Газ продолжает дорожать на немецком рынке. С августа 2021 года 98 компаний по обслуживанию бытовых потребителей объявили об увеличении цен на голубое топливо, сообщила онлайн-площадка сравнения предложений Check24.

Три поставщика повысили тарифы более чем вдвое. В среднем рост цен на газ достиг 17,3%. В сентябре число организаций, повысивших цены на сырье, составило еще около 50 предприятий.

На этом фоне дополнительные затраты для среднего домохозяйства в ФРГ могут составить 263 евро. Согласно данным онлайн-площадки, это затронет порядка 560 тысяч немецких домовладений.

Одной из ключевых причин повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители из-за экономического подъема после кризиса, вызванного пандемией.

Голубое топливо заметно подорожало в 2021 году отчасти на фоне погодных условий. Такую точку зрения выражают эксперты рынка.

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Все новости / Экономика / Стоимость газа для населения Германии увеличилась в среднем на 17,3%
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