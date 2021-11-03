Мэр Сент-Луиса Джонс призналась, что ежедневно засыпает под звуки выстрелов

Сент-Луис, 3 ноября. Мэр американского города Сент-Луис в штате Миссури Тишара Джонс сделала неожиданное заявление о постоянных перестрелках на улицах.

Выступая на пресс-конференции, она даже не сбилась и не сделала паузу, когда неподалеку раздались выстрелы. Как считает ведущий телеканала Fox News Дэн Бонджино, имея возможность бороться с преступниками, Джонс ничего не делает. Сама градоначальница призналась, что ее уже давно не удивляют перестрелки.

«У себя на районе я каждую ночь слышу выстрелы. Мы с сыном засыпаем под колыбельную канонаду вдали каждую ночь. Да, я их, к сожалению, слышала, но я даже не вздрогнула, потому что это, я бы сказала, часть моей жизни», — призналась Тишара Джонс.

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Ведущий Бонджино раскритиковал политика и заявил, что правоохранители преследуют людей за мелкие преступления, но не обращают внимания на стрельбу. Таким образом власти США учат людей быть беспомощными и понимать, что это «нормально». Телеведущий призвал власти Сент-Луиса нанять побольше полицейских, а не приучать горожан «засыпать под звуки канонады».

Ранее стало известно, что Эрик Адамс, 20 лет отслуживший в полиции, побеждает на выборах мэра Нью-Йорка. Он пообещал очистить городские улицы от оружия и наркотиков.