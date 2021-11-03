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Минобороны Украины: на границе страны сосредоточены 90 тысяч российских военных
Армия
Минобороны Украины: на границе страны сосредоточены 90 тысяч российских военных
Міністерство оборони України  /  пресс-служба

Киев, 3 ноября. Министерство обороны Украины утверждает, что у границ страны к началу ноября была сосредоточена группировка российских войск численностью около 90 тысяч человек.

По данным пресс-службы ведомства, у российско-украинских рубежей размещены подразделения 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы Черноморского флота ВМФ РФ. Кроме того, как утверждают в министерстве, вблизи границ базируются отдельные соединения 4-й, 6-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России.

Информация появилась на фоне публикации американскими журналистами снимков российской бронетехники в Смоленской области. Хотя регион не граничит с Украиной, авторы утверждали, что войска якобы концентрируются именно вдоль российско-украинских рубежей, пишет RT. В Кремле эти обвинения назвали некачественным вбросом.

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