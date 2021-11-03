Российские власти засекретят госзакупки для силовых ведомств

Москва, 3 ноября. Правительство РФ решило засекретить госзакупки, проводимые для Росгвардии, Федеральной службы охраны и подведомственных учреждений. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Режим секретности для этих госзакупок будет введен с 1 января 2022 года. Под гриф «секретно» также попадут закупки для Минобороны, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности, уточняет «ФедералПресс».

«В соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство ранее предложило ввести запрет на приобретение продукции у единственного поставщика за рубежом, если на рынке присутствует российский аналог. Нововведение может коснуться около половины объема госзаказа.