Молдавия готова вернуть Украине и Румынии взятый в долг газ

Кишинев, 3 ноября. Власти Молдавии вернут Украине и Румынии газ, который одолжили для поддержания давления в трубопроводе во время энергокризиса, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну в своем Facebook.

Помимо этого, Кишинев компенсирует поставленную из Киева электроэнергию, увеличив, таким образом, производство на Кучурганской электростанции. Данная ТЭС является самой крупной в стране, она расположена на берегу одноименного лимана в Приднестровье.

«Все возвращается в норму. Давление во всех сегментах транспортной системы "Молдовагаз" выше критических значений и продолжает расти, среднее давление природного газа в магистральных трубопроводах транспортной системы составляет около 22,6 бар», — добавил Спыну.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ранее сообщил, что Кишинев рассчитывает заключить новый контракт с «Газпромом» в следующем году. Причины возможного пересмотра соглашений он не уточнил.