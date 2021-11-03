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В Саудовской Аравии обвинили США в создании неразберихи на Ближнем Востоке
Весь мир
В Саудовской Аравии обвинили США в создании неразберихи на Ближнем Востоке
commons.wikimedia.org  /  Sebastian Derungs/CC BY-SA 2.0

Эр-Рияд, 3 ноября. Бывший руководитель саудовской внешней разведки принц Турки бин Фейсал Аль Сауд обвинил США в создании «стратегической путаницы» на Ближнем Востоке в связи с постепенным выводом американских войск из региона.

В частности экс-разведчик указал на Афганистан, где Соединенные Штаты претерпели «неудачный опыт», а также Ирак, где опыт оказался «полу-неудачным». По итогам этих кампаний влияние Вашингтона в регионе поставлено под сомнение, считает Турки бин Фейсал.

«Соединенные Штаты были доминирующей державой в течение последних семи десятилетий. Поэтому сомнения в их роли и обязательствах по сохранению региональной безопасности накапливаются и приводят к продолжающейся стратегической региональной неразберихе, которая ведет к большему количеству конфликтов и кризисов», — заявил он.

Весной-летом 2021 года войска НАТО во главе с США ускоренными темпами эвакуировались из Афганистана в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее в Дохе. 15 августа — за две недели до окончания вывода иностранных контингентов — пало официальное афганское правительство. При этом новым властям досталась огромная масса хранящихся на складах вооружений, на что указывали многие наблюдатели, включая Саудовскую Аравию. Так, сам Турки бин Фейсал предупреждал, что американское оружие может попасть в руки групп радикалов, включая «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ).

В результате так оно и получилось, что вызвало критику со стороны мировой общественности. По всей видимости, вооружение не вывозилось и не уничтожалось с расчетом на дальнейшую дестабилизацию региона. Тем временем существует информация о том, что часть этих летальных средств уже продана новыми властями Афганистана в Пакистан.

Частичный вывод войск США из Ирака продолжается несколько лет, однако пока что речи о полном уходе из страны не идет. Президент Джо Байден в июле объявил, что дислоцируемые в республике военные подразделения до конца года полностью прекратят участие в боевых операциях. Оставшиеся же займутся консультационной и инструкторской деятельностью.

Персональный удар по Саудовской Аравии США нанесли, отказавшись от дальнейшей подпитки арабской коалиции, которая в 2015 году вмешалась в гражданскую войну в Йемене. Это выразилось в заморозке оружейных контрактов, выводе истребительных эскадрилий и ЗРК Patriot с формулировкой об отсутствии угрозы со стороны Ирана для «стратегических интересов США в данном регионе». Тем самым Вашингтон усложнил наступательные боевые действия для саудовской коалиции против восставших йеменских хуситов, одновременно с этим облегчив для них же ракетные обстрелы объектов на территории королевства.

«Отказ Соединенных Штатов от своей ответственности перед своими друзьями и союзниками не является рецептом мира и безопасности в регионе», — сказал принц Турки.

В настоящий момент отношения США и Саудовской Аравии осложняются обвинениями со стороны Вашингтона в адрес Эр-Рияда в нарушениях прав человека, в то время как существенная часть американской общественности считает саудовские власти причастными к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд в данном контексте заявил, что США, вместо вмешательства в регион, могли бы помочь ближневосточным странам «найти свой собственный подход к восстановлению регионального порядка, который служит национальным интересам и сохранению мира и безопасности».

Военное отступление Соединенных Штатов из Ближнего Востока и других регионов объясняется нехваткой ресурсов для дальнейшего поддержания глобального американского доминирования. Сейчас Вашингтон наращивает собственное присутствие на западе Тихого океана для противоборства с Китаем ценой сокращения собственного влияния в Азии, Африке, Восточной Европе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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