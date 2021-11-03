В Саудовской Аравии обвинили США в создании неразберихи на Ближнем Востоке

Эр-Рияд, 3 ноября. Бывший руководитель саудовской внешней разведки принц Турки бин Фейсал Аль Сауд обвинил США в создании «стратегической путаницы» на Ближнем Востоке в связи с постепенным выводом американских войск из региона.

В частности экс-разведчик указал на Афганистан, где Соединенные Штаты претерпели «неудачный опыт», а также Ирак, где опыт оказался «полу-неудачным». По итогам этих кампаний влияние Вашингтона в регионе поставлено под сомнение, считает Турки бин Фейсал.

«Соединенные Штаты были доминирующей державой в течение последних семи десятилетий. Поэтому сомнения в их роли и обязательствах по сохранению региональной безопасности накапливаются и приводят к продолжающейся стратегической региональной неразберихе, которая ведет к большему количеству конфликтов и кризисов», — заявил он.

Весной-летом 2021 года войска НАТО во главе с США ускоренными темпами эвакуировались из Афганистана в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее в Дохе. 15 августа — за две недели до окончания вывода иностранных контингентов — пало официальное афганское правительство. При этом новым властям досталась огромная масса хранящихся на складах вооружений, на что указывали многие наблюдатели, включая Саудовскую Аравию. Так, сам Турки бин Фейсал предупреждал, что американское оружие может попасть в руки групп радикалов, включая «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ).

Prince Turki Al-Faisal in an interview with CNBC:



I don't know how to describe the sudden US withdrawal from #Afghanistan, whether it’s neglect, inability, or a failure of administration #Kabul pic.twitter.com/CBdEG7a61k — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) August 29, 2021

В результате так оно и получилось, что вызвало критику со стороны мировой общественности. По всей видимости, вооружение не вывозилось и не уничтожалось с расчетом на дальнейшую дестабилизацию региона. Тем временем существует информация о том, что часть этих летальных средств уже продана новыми властями Афганистана в Пакистан.

Частичный вывод войск США из Ирака продолжается несколько лет, однако пока что речи о полном уходе из страны не идет. Президент Джо Байден в июле объявил, что дислоцируемые в республике военные подразделения до конца года полностью прекратят участие в боевых операциях. Оставшиеся же займутся консультационной и инструкторской деятельностью.

ANALYSIS - The falling trend of US’s global leadership role



The US continues to lose credibility in the eyes of the international community as the deadline for its withdrawal from Iraq approaches. https://t.co/j4ZzaRN33o pic.twitter.com/fWphYw15oV — Muriel ???????? (@Dax15614546) November 3, 2021

Персональный удар по Саудовской Аравии США нанесли, отказавшись от дальнейшей подпитки арабской коалиции, которая в 2015 году вмешалась в гражданскую войну в Йемене. Это выразилось в заморозке оружейных контрактов, выводе истребительных эскадрилий и ЗРК Patriot с формулировкой об отсутствии угрозы со стороны Ирана для «стратегических интересов США в данном регионе». Тем самым Вашингтон усложнил наступательные боевые действия для саудовской коалиции против восставших йеменских хуситов, одновременно с этим облегчив для них же ракетные обстрелы объектов на территории королевства.

«Отказ Соединенных Штатов от своей ответственности перед своими друзьями и союзниками не является рецептом мира и безопасности в регионе», — сказал принц Турки.

В настоящий момент отношения США и Саудовской Аравии осложняются обвинениями со стороны Вашингтона в адрес Эр-Рияда в нарушениях прав человека, в то время как существенная часть американской общественности считает саудовские власти причастными к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд в данном контексте заявил, что США, вместо вмешательства в регион, могли бы помочь ближневосточным странам «найти свой собственный подход к восстановлению регионального порядка, который служит национальным интересам и сохранению мира и безопасности».

In february after came to power said "(bone-saw) crown prince will be a king we don't interfere Saudis", With the help of the US there is a genocide in Yemen. Also check how his view changed with other issues:https://t.co/TvES2mYz3f — Chief Sharp Noise #YemenCantWait #FreePalestine (@ChiefSharpNoise) September 12, 2021

Военное отступление Соединенных Штатов из Ближнего Востока и других регионов объясняется нехваткой ресурсов для дальнейшего поддержания глобального американского доминирования. Сейчас Вашингтон наращивает собственное присутствие на западе Тихого океана для противоборства с Китаем ценой сокращения собственного влияния в Азии, Африке, Восточной Европе.

1 Организация запрещена на территории РФ.