Москва, 3 ноября. Советский футболист Григорий Янец перенес операцию на сердце в одной из московских клиник. Бывший игрок «Торпедо» находится в тяжелом состоянии.

Янец жаловался на головокружения и одышку. Медики провели обследование и диагностировали у бывшего футболиста кальциноз аортального клапана. Врачи решили незамедлительно провести операцию по его протезированию, пишет Telegram-канал Mash.

Специалисты подробно рассказали 73-летнему мастеру спорта о возможных осложнениях и рисках. Экс-футболист находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

В октябре бразильца Пеле выписали после месячного нахождения в медицинском учреждении. Звезде футбола делали операцию по удалению опухоли.